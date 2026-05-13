В Подмосковье отремонтировали светофоры в 12 округах

Дорожные службы восстановили работу светофоров в 12 округах Московской области в ходе летнего содержания региональной сети. Специалисты отремонтировали объекты в городах и на региональных трассах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора привели в порядок девять светофоров в городах Подмосковья. Работы выполнили на улице Ленина в Лобне, улице Дугина в Жуковском, улице Репниковской в Чехове, улице Большой Серпуховской в Подольске, улице Профессиональной в Дмитрове, на улицах Парковой и Московской в Долгопрудном, улице Барыкина в Люберцах и на Салтыковском путепроводе в Балашихе.

Еще четыре светофорных объекта отремонтировали на улице Урицкого в поселке Уваровка Можайского округа, на Володарском шоссе в поселке Молоково Ленинского округа, на 89-м километре Каширского шоссе в Ступине и на 7-м километре Пятницкого шоссе в Красногорске.

В министерстве отметили, что обследование региональной дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание специалисты уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, дорожным знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.