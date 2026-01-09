Во Львовской области зафиксированы перебои с газоснабжением

Небо во Львовской области стало багровым после взрывов

После ночной ракетной атаки во Львовской области местные жители начали сообщать о проблемах с подачей газа, сообщает RT .

Ранее ряд украинских СМИ, ссылаясь на данные мониторинга, сообщал, что один из ударов мог прийтись на объект подземного газового хранилища (ПХГ).

Как отмечает канал «Военная хроника», помимо инфраструктурных объектов, целью могли стать позиции одного из ракетных дивизионов ВСУ.

В сети появились видеозаписи, сделанные из населенного пункта Буйск, на которых видно масштабное зарево в небе над областью. Официального подтверждения конкретных целей и характера повреждений от украинских властей пока не поступало.

