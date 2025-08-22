сегодня в 15:23

Российские войска нанесли удар бомбой ФАБ-500 по пункту временной дислокации 3-го полка сил специальных операций ВСУ «Восток» рядом со Старой Гутой в Сумской области. Объект был поражен, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

На опубликованной записи видно, что произошло два взрыва. Две бомбы поразили пункт временной дислокации ВСУ.

После удара у здания, где находились боевики, была разрушена крыша.

Ранее солдаты ВС РФ уничтожили полигон колумбийских наемников ВСУ в Сумской области. Там находилось около 50 человек.