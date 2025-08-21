Российские военнослужащие уничтожили полигон с примерно 50 колумбийскими наемниками ВСУ на территории Сумской области. Киевский режим перебросил иностранцев к российско-украинской границе в безуспешной попытке сдержать наступление Вооруженных сил РФ, сообщает SHOT .

Российские военные нашли полигон с колумбийцами благодаря информации от местных жителей. Украинцы жаловались на иностранных мародеров, которые проникали в заброшенные дома в поисках еды. На окраине населенного пункта Алексеевка базировалось около 100 наемников ВСУ. Их передислоцировали из Харьковской области для помощи ВСУ в строительстве оборонительных сооружений.

В результате российского авиаудара бомбой ФАБ-1000 погибло около 50 наемников противника, еще минимум 30 колумбийцев получили различные ранения.

Кроме того, на этом же полигоне был расположен центр управления БПЛА «Дартс», которые регулярно атаковали Курскую область. Он также был уничтожен в результате удара.