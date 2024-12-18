Видео: российский десантник уничтожил дрон ВСУ банкой тушенки

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Российский десантник вывел из строя украинский дрон DJI Mavic с помощью банки тушенки. Видео публикует Telegram-канал «Енот Херсон».

Оператор беспилотника 98 дивизии воздушно-десантных войск РФ должен был с помощью дрона доставить тушенку соотечественникам, которые находились на передовой. По пути к солдатам, мужчина увидел дрон ВСУ.

Тогда оператор российского БПЛА сблизился с беспилотником противника, нанес удар банкой тушенки и полетел дальше. Беспилотник ВСУ был сбит.

Ранее крымские десантники дронами вывели из строя танк Abrams в Курской области.