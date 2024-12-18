Крымские десантники дронами уничтожили танк Abrams в Курской области
Расчёт БПЛА крымских десантников ликвидировал американский танк Abrams в районе Новоивановки в Курской области двумя проводными дронами, пишет RT.
«Точным ударом FPV-дрона оператор — командир взвода с позывным Чехов — поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчинённых бронетехника была окончательно уничтожена», — сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что на FPV-дроны с управлением по оптоволоконным проводам не воздействует система РЭБ противника.
Ранее российские военные уничтожили окруженные подразделения ВСУ под Курахово в ДНР.