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Расчёт БПЛА крымских десантников ликвидировал американский танк Abrams в районе Новоивановки в Курской области двумя проводными дронами, пишет RT.

«Точным ударом FPV-дрона оператор — командир взвода с позывным Чехов — поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчинённых бронетехника была окончательно уничтожена», — сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что на FPV-дроны с управлением по оптоволоконным проводам не воздействует система РЭБ противника.

Ранее российские военные уничтожили окруженные подразделения ВСУ под Курахово в ДНР.