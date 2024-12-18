сегодня в 05:15

К югу от Курахово в Донецкой народной республике российским военным удалось зачистить «котел» с окруженной группировкой ВСУ, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Южнокураховский котел» зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», — рассказал политик в беседе с агентством.

Как подчеркнул Рогов, все отказавшиеся сдаться, были ликвидированы.

Ранее российские войска освободили донецкую Анновку.