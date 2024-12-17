Минобороны РФ заявило о полном контроле над Анновкой в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке. Ранее о взятии Анновки россиянами заявил украинский OSINT-проект DeepState.

Анновку освободили бойцы группировки войск «Юг» ВС России. Военнослужащие «Южной» группы также поразили формирования бригад ВСУ в окрестностях населенных пунктов Курахово, Успеновка, Островское, Северск, Звановка и Ступочки (ДНР).

Ранее DeepState заявил, что российские военные ликвидировали «мешок» у Курахова, за которых шли бои на протяжении последних недель. По данным украинских журналистов, если ВС России прорвутся к трассе на Курахово, то местная группировка ВСУ может оказаться в окружении.

16 декабря Минобороны заявило о взятии российскими войсками села Елизаветовка в Покровском районе ДНР.