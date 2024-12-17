Российские войска ликвидировали «мешок» у Курахова, за который шли бои

Армия России взяла под контроль населенный пункт Анновка в ДНР, тем самым ликвидировав «мешок» южнее города Курахово. Именно за этот мешок ВС РФ и ВСУ вели бои в последние недели, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на киевский OSINT-проект DeepState.

Ряд публичных украинских военных и российские военблогеры еще несколько дней назад утверждали о ликвидации «мешка» у Курахова и освобождении Анновки.

По данным осинтеров, сейчас российские военные еще сильнее приблизились к трассе, ведущей на Курахово с запада. ВС РФ также стоят менее чем в 2 километрах от «ключевого села Константинополь», утверждают украинские журналисты.

Если войска России смогут пробиться к трассе на Курахово, то вся местная группировка ВСУ может быть взята в кольцо.