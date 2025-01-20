Видео полета украинского БПЛА «Лютый» над Казанью появилось в Сети

По предварительным данным, ВСУ атаковали Казань с помощью беспилотников самолетного типа «Лютый». Кадры полета одного из них показал Mash .

Украинская армия использовала для атаки на казанские предприятия дрон-камикадзе «Лютый». Один из беспилотников удалось заснять очевидцам в Авиастроительном районе.

На черно-белых кадрах видно, как по темному небу летит дрон-камикадзе, затем — зарево и взрыв. По данным издания, беспилотник был нацелен на вертолетный завод в Казани.

ВСУ называют «Лютый» своей собственной разработкой, но на самом деле он является точной копией турецкого «Байрактара». Впервые дрон испытали в октябре 2022 года, а в августе 2023-го уже запустили его серийное производство.

Всего в течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над страной 31 украинский беспилотник. 14 БПЛА уничтожили в Брянской, шесть — в Калужской, еще шесть — в Курской, три — в Белгородской, еще три — в Курской областях. По два беспилотника сбили в Рязанской и Орловской областях, еще один — в небе над Татарстаном.