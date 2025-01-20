Средства ПВО за ночь уничтожили 31 вражеский БПЛА в небе над Россией

В течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над страной 31 украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

14 БПЛА уничтожили в Брянской, шесть — в Калужской, три — в Белгородской областях. По два беспилотника сбили в Рязанской и Орловской областях, еще один — в небе над Татарстаном.

Накануне средства ПВО отбили воздушную атаку на Крым. В небе над полуостровом уничтожили восемь украинских беспилотников.

Ранее стало известно, что оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» станет полностью российским в 2025 году. В НПЦ ведут работу по импортозамещению производства компонентов аппарата.