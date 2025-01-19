Дрон «Князь Вандал» станет полностью российским

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Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» станет полностью российским в 2025 году, сообщает ТАСС .

«Мы идем к тому, чтобы финальное изделие производилось в России не в одном месте, а сразу в нескольких», — рассказал ТАСС заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

В НПЦ ведут работу по импортозамещению производства компонентов аппарата, добавил Чадаев.

Ранее российские военные показали, как этот БПЛА уничтожает американский танк M1 Abrams, боевую бронированную машину Stryker и самоходную артиллерийскую установку M109.

Уникальный аппарат «Князь Вандал Новгородский» разработан в 2024 году. Он не подвержен влиянию РЭБ. Название дрона происходит от имени легендарного новгородского князя Вандала.