Дрон «Князь Вандал» станет полностью российским
Разработчики рассказали о модернизации дрона «Князь Вандал»
Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» станет полностью российским в 2025 году, сообщает ТАСС.
«Мы идем к тому, чтобы финальное изделие производилось в России не в одном месте, а сразу в нескольких», — рассказал ТАСС заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
В НПЦ ведут работу по импортозамещению производства компонентов аппарата, добавил Чадаев.
Ранее российские военные показали, как этот БПЛА уничтожает американский танк M1 Abrams, боевую бронированную машину Stryker и самоходную артиллерийскую установку M109.
Уникальный аппарат «Князь Вандал Новгородский» разработан в 2024 году. Он не подвержен влиянию РЭБ. Название дрона происходит от имени легендарного новгородского князя Вандала.