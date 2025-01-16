сегодня в 10:24

Оптоволоконные дроны «Князь Вандал Новгородский» активно уничтожают западную технику украинской армии в Курской области. Кадры их работы показал SHOT .

На опубликованных цветных и черно-белых кадрах видно, как «Князь Вандал Новгородский» уничтожает технику. На одном из видео понятно, что ВСУ потеряли американский танк M1 Abrams, боевую бронированную машину Stryker и самоходную артиллерийскую установку M109.

Современные и эффективные дроны «Князь Вандал Новгородский» бойцам в зону спецоперации поставляет «Народный фронт».

Беспилотник создан специалистами НПЦ «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Дроны демонстрируют впечатляющие результаты. Благодаря использованию оптоволоконных технологий БПЛА оказался неуязвимым для систем РЭБ и успешно уничтожает натовское оборудование.