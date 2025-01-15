FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» нанес урон НАТО на 300 млн долларов

В ходе СВО беспилотник «Князь Вандал Новгородский», созданный специалистами НПЦ «Ушкуйник» в Великом Новгороде, продемонстрировал впечатляющие результаты. Благодаря использованию оптоволоконных технологий дрон оказался неуязвимым для систем РЭБ и успешно уничтожил натовское оборудование, нанеся противнику ущерб в 300 миллионов долларов, об этом сообщил глава Новгородской области Андрей Никитин, пишет ТАСС .

«Безусловно, в этом году мы продолжим поддержку героев специальной военной операции и их близких. А юбилей Великой Победы отметим с особым чувством — чувством единения поколений. Нам есть чем гордиться на фронте и в тылу. Например, инженерами, которые меньше чем за год, с нуля, создали и освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день боевого дрона „Князь Вандал“», — рассказал Никитин.

По словам главы Новгородской области, с момента, когда военные начали использовать оптоволоконный FPV-дрон, они уничтожили технику НАТО, предоставленную Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи, на сумму более 300 миллионов долларов.

Новый дрон впервые применили в августе 2024 года, когда украинские военнослужащие вторглись в Курскую область. Гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что в ближайшее время дрон будут производить сразу в нескольких районах нашей страны по соответствующей франшизе.