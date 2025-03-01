Ветераны СВО провели для школьников Люберец урок мужества

На встречу с ребятами пришли ветераны СВО Павел Руднев, выпускник гимназии (ранее Люберецкая средняя школа № 115), и Вячеслав Горбачев. Оба ветерана активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Во время урока военнослужащие обсудили с ребятами значение патриотизма, рассказали о подвигах российских воинов, сложных боевых ситуациях и о том, как удавалось их преодолеть. Особое внимание было уделено героизму сослуживцев, патриотическому настрою в армии и поддержке россиян.

Школьники с интересом задавали вопросы, смотрели «фронтовые» кадры, показанные на экране, а также примеряли боевую экипировку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.