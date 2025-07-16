«МедиаДрифт»: VK запустил видеопроект подготовки рэпера к автогонкам

В «VK Видео» в рамках подготовки к Garage Fest 26 и 27 июля запустили новый интересный проект: рэпер Big Russian Boss снимется в серии роликов, где будет готовиться к гонкам, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

«Я привык побеждать словами — на батлах и в клипах. Но дрифт — это про точность, а не про разговоры. Здесь нужно действовать, а не шутить», — сказал музыкант.

Он собирается пройти путь от теории до реального заезда, использовать будет брендированную машину, дизайн которой разработали специалисты «ВКонтакте». По его словам, это самый жесткий вызов, из всех, которые он принимал.

Первый из четырех эпизодов шоу появится 15 июля в сообществе «VK Спорт», а в дни фестиваля пользователи смогут посмотреть трансляции всех его главных событий. Шоу проведут артисты и блогеры Гурам Амарян, Николай Свистун, Сергей Мезенцев и Blondinka Drive.