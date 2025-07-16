1651 выпускник в столице получил 100 баллов на ЕГЭ

В Москве Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдали свыше 90 тыс. человек, при этом 1651 выпускник получил 100 баллов по одному из предметов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

200 за два экзамена получили 104 человека, а 300 за три дисциплины — 4.

Также Москва второй год подряд — единственный регион страны, где выпускник показал максимальный результат. 400 баллов на экзамене набрала ученица школы № 1514 Надежда Яшмолкина, она выбрала для поступления факультет прикладной математики и информатики в НИУ ВШЭ.

Все больше ребят выбирают для сдачи на ЕГЭ естественно-научные и технические предметы. Также в мегаполисе в шесть раз выросло количество стобалльников по информатике, в два раза — по химии, в 1,2 раза — по биологии.

Ранее Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила оффер на стажировку в команду цифровой платформы MAX.