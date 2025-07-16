Российский подросток выстрелил мужчине в лицо из ракетницы

Подросток из нижегородского города Дзержинск избил мужчину и выстрелил ему в лицо из сигнальной ракетницы. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании происшествия, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на информационный центр Следственного комитета РФ.

Ранее группа подростков напала на мужчину в Дзержинске. Мужчину избили, а один из юношей ударил пострадавшего ногой в голову и выстрелил в его лицо из пиротехники. Драка попала на видео.

По факту избиения мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы следственного управления СК России по Нижегородской области Александру Дынькову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах случившегося.