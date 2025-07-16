«Она реально крутая»: Лариса Гузеева показала себя без макияжа

66-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала, как выглядит без макияжа. Она опубликовала в Telegram-канале снимок, который восхитил пользователей, сообщает Super.ru .

На фото Гузеева запечатлена вместе с домашним питомцем. Ведущая шоу «Давай поженимся» держит его на руках. В этот момент на ней нет ни макияжа, ни укладки, ни «звездного» наряда.

Актриса не побоялась представить в обычном, повседневном образе. Лариса Андреевна надела простую оранжевую рубашку, а на голове заплела пучок. Причем на лице звезды нет ни капли косметики.

Поклонников такая честность поразила — они оставили много сердечек под постом Гузеевой.

Ранее несколько десятков человек обвинили Ларису Андреевну в мошенничестве с виллами на Бали. Конфликт разгорелся после того, как подписчики Гузеевой, вдохновленные ее рекламой, вложили деньги в покупку недвижимости, но ни жилья, ни даже возврата средств так и не получили.