Не сказочное Бали: еще 19 человек обвинили Гузееву в мошенничестве с виллами

Еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали

Еще 19 человек обвинили телеведущую Ларису Гузееву в мошенничестве при продаже недвижимости на Бали. Общее число пострадавших, обратившихся в правоохранительные органы, достигло 27, хотя реальное количество жертв может превышать 60 человек, сообщает Mash .

Конфликт разгорелся после того, как подписчики Гузеевой, вдохновленные ее рекламой вилл в Индонезии, вложили деньги в покупку недвижимости. Как минимум 7 человек не получили ни обещанного жилья, ни возврата средств.

Потерпевшие утверждают, что застройщик Сергей Домогацкий, фигурировавший в рекламных материалах, на самом деле не является владельцем объектов. По их мнению, виллы были арендованы для съемок, а потенциальных покупателей вводили в заблуждение с помощью смонтированных видео и подтасованных фактов.

Обвинения в адрес Гузеевой стали поступать в конце июня. Люди считают, что телеведущая намеренно вводила их в заблуждение, рекламируя эти объекты.

МВД проводит проверку по фактам мошенничества, однако уголовное дело пока не возбуждено. Сама Гузеева никак не комментирует ситуацию.