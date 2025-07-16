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Прокуратура: видео Курбангалеевой* вызывают страх и тревогу у россиян

Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева* выкладывает видеоролики, которые вызывают у россиян чувство тревоги и страха. Об этом заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде, сообщает РИА Новости .

В среду началось заочное слушание дела Курбангалеевой*. Ее обвиняют в оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ.

По словам прокурора, экс-телеведущая умышленно «ввела в заблуждение общественность относительно правомерности деятельности ВС РФ при проведении СВО, дискредитировала российскую армию».

Также гособвинитель утверждает, что видеоролики женщины вызвали у людей «чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности». Сейчас экс-телеведущая находится в розыске.

Второй фигурант данного дела — Алексей Барановский*. По данным следствия, Курбангалеева* вместе с ним, находясь за границей, в мае 2024 года разместила в Сети совместно изготовленную видеозапись, в которой содержались признаки призыва к террористической деятельности, а также оправдания терроризма.

Также экс-телеведущая в январе 2023 года разместила в Telegram-канале фейки о ВС РФ.

*Признаны иноагентами в РФ, а также внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.