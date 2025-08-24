Вернувшийся из плена боец СВО прокомментировал обмен словами «Победа за нами»

Российский военный, которого вернули из украинского плена, сказал спасибо Минобороны РФ и президенту Владимиру Путину за то, что его освободили. Он отметил, что РФ выиграет в конфликте, сообщает ТАСС .

«Победа за нами», — сказал боец ВС России.

Солдат подчеркнул, что испытывает разные эмоции. Он поблагодарил за возвращение на родину и возможность продолжить жить дальше.

Минобороны России также выложило видео, на котором освобожденные из плена солдаты позвонили родным и близким. Они рассказали, что в ближайшее время приедут в РФ.

Ранее Минобороны сообщило, что Россия и Украина обменялись пленными. Москва передала Киеву 146 солдат, и получила столько же человек обратно. Помимо этого, РФ удалось вернуть восемь гражданских — жителей Курской области. Их нелегально удерживали боевики ВСУ.