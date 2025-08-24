РФ и Украина обменялись пленными в формате 146 на 146
Россия и Украина провели обмен пленными. Киев вернул Москве 146 военнопленных ВС РФ и получил столько же человек обратно, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также России удалось вернуть восемь гражданских — жителей Курской области. Их украинские боевики удерживали нелегально.
Российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Солдат ВС РФ привезут в Россию и отправят в медицинские учреждения Минобороны России. Там они будут лечиться и реабилитироваться.
Посреднические усилия для данного обмена оказывали Объединенные Арабские Эмираты.