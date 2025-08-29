Вдова участника СВО возмутилась ценником за место на кладбище в Челябинске
Фото - © Медиасток.рф
Вдове участника СВО из Челябинска выставили ценник в 100 тыс. рублей за место на кладбище. Она отметила, что раньше там хоронили бесплатно, сообщает 74.ru.
Женщина решила, что ее супруг должен быть погребен на «Аллее ZOV» на Преображенском кладбище в Сосновском районе. Ранее боец СВО сам просил в случае своей смерти похоронить его вместе с другими военными.
Вдова обратилась к агенту, чтобы узнать подробности о похоронах. Тот заявил ей, что «место размером 200 на 140 сантиметров стоит 100 тыс. рублей». Женщину это удивило, ведь раньше на этом же кладбище хоронили бесплатно.
Вдова обратилась в фонд «Защитники Отечества», Там ей заявили, что бесплатные места на кладбище закончились, теперь место на аллее без права установки ограждения стоит 100 тыс. рублей.
В администрации Сосновского района отметили, что участок под захоронение на Преображенском кладбище предоставляется бесплатно, но только в определенном месте. Также там заявили, что платные земельные участки никому не предлагают, а деньги берут за услуги по планировке, копке могил и т. д.
Прокуратура Сосновского района начала проверку после обращения вдовы бойца СВО.
