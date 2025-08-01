Деньги важнее: медсестра-мошенница 5 раз заключала брак с тяжелоранеными бойцами СВО

Медсестра пять раз заключала брак с тяжелоранеными бойцами в ходе спецоперации. Она делала это, чтобы после их гибели получить выплаты, поделился в беседе с aif.ru военный волонтер Роман Алехин.

Девушка является так называемой «черной вдовой». Алехину рассказал знакомый, что она устроилась работать в больницу медсестрой и помогала раненым бойцам СВО. Она заключала брак с теми, кто был на грани гибели.

Когда схему вскрыли, девушку уволили. Примерно пять солдат ВС РФ заключили брак таким образом. Затем женщина получила выплаты на погибших.

Алехин отметил, что ряд солдат ВС РФ, которые попадают после боевых действий в гражданскую жизнь, в том числе после ранения, становятся более восприимчивыми для манипуляций подобных девушек. В обычных условиях их психика расслабляется и барьеры рушатся, этим пользуются «черные вдовы».