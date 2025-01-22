V1: пропавший многодетный отец из Волгограда погиб в боях в Курской области

Кавалер ордена Мужества и многодетный отец Андрей Шинкаренко из Волгоградской области, который несколько месяцев считался пропавшим без вести, погиб в боевых действиях на территории Курской области, сообщает V1.ru .

В последний раз 43-летний военнослужащий выходил на связь в октябре минувшего года.

Шинкаренко участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и с 2014 года защищал Донбасс, за что получил медаль «За боевые заслуги». В зоне СВО находился с 22 февраля 2022 года. В 2024 году военнослужащий был награжден орденом Мужества и медалью Суворова.

«В октябре пришел в отпуск на пару недель, и я после этого отпуска пишу ему сообщения, спрашиваю, где он. Вижу — две галочки высвечиваются, значит доставлено, и они так и не посинели, не успел прочитать сообщение», — рассказал близкий друг покойного бойца Сергей Макаркин.

Похоронят Андрея Шинкаренко в Пскове, где, по словам Макаркина, ему выдали квартиру. У 43-летнего военнослужащего остались жена и трое детей.

Ранее мобилизованный житель Башкирии, который считался пропавшим без вести, два месяца добирался до расположения своих, прикрываясь телами украинских военнослужащих.