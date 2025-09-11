В Запорожской области разбился Су-27 ВВС Украины

сегодня в 18:09

ВСУ заявили о потере своего самолета Су-27, который разбился на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщает ТАСС .

Сведениями о том, что воздушные силы Украины потеряли истребитель, поделились в соцсетях бойцы 39-й бригады тактической авиации ВСУ. По их данным, летчик, пилотирующий Су-27, погиб.

Украинский военный самолет разбился 11 сентября на запорожском направлении. Отмечается, что он выполнял боевое задание.

В результате погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр. Обстоятельства крушения истребителя не раскрываются.

Ранее Бельгия заявила, что поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее. Кроме того, она хочет выделить Киеву новую военную помощь в размере 100 млн евро.