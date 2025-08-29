Бельгия заявила, что поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее

Бельгия продолжит предоставлять Украине военную помощь. Она собирается поставить Киеву истребители F-16 как можно быстрее. Об этом заявил бельгийский министр обороны Тео Франкен, сообщает РИА Новости .

Вопрос оснащения Украины истребителями F-16 вызвал споры в Бельгии. Так, некоторые критики решили, что поставки другой стране могут сказаться на снижении боеспособности бельгийских ВВС. По данным СМИ, сейчас у страны есть только 24 исправных F-16.

Однако бельгийские власти 27 августа заявили, что Киев получит самолеты. По словам Франкена, их доставят на Украину как можно быстрее. Кроме того, Бельгия хочет выделить Киеву новую военную помощь в размере 100 млн евро.

Ранее бельгийские власти заявляли, что предоставят Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину. По его словам, этим занимаются страны НАТО, однако Вашингтон продает союзникам оружие.