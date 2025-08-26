Трамп: США больше не финансируют Украину, но продают оружие союзникам

По словам американского лидера Дональда Трампа, США переложили обязанность по финансированию Украины на плечи союзников по НАТО, в то время как Вашингтон сконцентрирован на продаже им различного вооружения, сообщает «Царьград» .

Трамп выступил с таким заявлением в ходе заседания кабинета министров. По его словам, Соединенные Штаты больше не вовлечены в финансирование Киева, они хотят завершения конфликта.

«НАТО финансирует весь конфликт, мы ничего не финансируем», — сказал президент США.

Вместе с тем он отметил, что Вашингтон продает союзникам оружие и военное оборудование. На этом фоне американские военные заводы «удваивают и утраивают» объемы производства.

По словам Трампа, зарплаты рабочих в США также увеличились. Он связал это с успехами в энергетическом секторе.

Ранее Трамп заявил, что больше не будет тратить деньги на Украину. Он добавил, что украинский конфликт является «личностным».