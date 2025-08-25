Трамп заявил, что больше не будет тратить деньги на Украину

США больше не будут «тратить деньги» на Украину, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что детали гарантий безопасности для Киева пока не обсуждались, сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, он думал, что украинский конфликт будет «самым легким» в вопросе урегулирования. Вместе с тем политик подчеркнул, что противостояние на Украине является «личностным», и он не отказывается от планов уладить его.

«И одной из проблем, которая, как мне казалось, будет самой легкой, честно говоря, стали Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезным личностным конфликтом», — сказал Трамп (цитата по РБК ).

В пятницу, 22 августа, американский президент заявлял, что в течение двух недель примет «очень важное решение» по Украине.