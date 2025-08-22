Трамп заявил, что в течение 2 недель примет «очень важное решение» по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель примет «очень важное решение» по украинскому конфликту, сообщает РИА Новости .

Глава Белого дома подчеркнул, что данное решение по урегулированию российско-украинского конфликта может включать как санкции и пошлины, так и «ничего».

Президент США допустил, что возможная встреча главы российского государства Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским может не дать искомого результата. Трамп выразил готовность лично участвовать в потенциальной встрече лидеров, однако «многие считают, что она ни к чему не приведет».

Ранее американский лидер заявил, что Украина будет вынуждена согласиться на урегулирование конфликта с Россией «в значительной степени» на условиях Москвы.