В Воронежской области дроны повредили линию электропередачи

В одном из районов Воронежской области в результате падения обломков беспилотников была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В другом районе пострадала кровля частного дома», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего в Воронежской области дежурные силы ПВО и средства РЭБ ликвидировали свыше 20 беспилотников ВСУ. В СНТ несколько домов и построек из-за ЧП были посечены осколками. Оперативные службы региона сейчас находятся на месте происшествия.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошлой ночью в стране уничтожили 59 украинских дронов. Из них 23 сбили в небе над Воронежской областью.