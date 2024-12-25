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59 украинских беспилотников ликвидировали в России за ночь

Минувшей ночью над пятью регионами РФ и Азовским морем сбили 59 дронов противника, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

Из них 26 аппаратов уничтожили над Белгородской областью, 23 — над Воронежской областью, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один — над Азовским морем.

Ранее беспилотник врезался в здание Нижегородской академии МВД РФ. Аппарат был без взрывного устройства.