Baza: беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде

Спецоперация
Панн. Собственная работа

Фото - © Панн. Собственная работа/Wikipedia.org

Беспилотник врезался в здание Нижегородской академии министерства внутренних дел РФ. В результате инцидента последующего возгорания не произошло, сообщает Baza.

По предварительной информации, беспилотник был без взрывного устройства. В целях безопасности всех курсантов академии эвакуировали из здания.

При этом в настоящее время официальной информации о происшествии нет.

Ранее взрывы раздались недалеко от аэродрома Миллерово в Ростовской области. Местные жители сообщили о массированной атаке украинских дронов.