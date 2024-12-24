Baza: беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде
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Беспилотник врезался в здание Нижегородской академии министерства внутренних дел РФ. В результате инцидента последующего возгорания не произошло, сообщает Baza.
По предварительной информации, беспилотник был без взрывного устройства. В целях безопасности всех курсантов академии эвакуировали из здания.
При этом в настоящее время официальной информации о происшествии нет.
Ранее взрывы раздались недалеко от аэродрома Миллерово в Ростовской области. Местные жители сообщили о массированной атаке украинских дронов.