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В районе аэродрома Миллерово в Ростовской области раздались взрывы

Недалеко от аэродрома Миллерово в Ростовской области прозвучали взрывы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местные жители сообщают о массированной атаке дронов.

По данным главы региона, средства ПВО сбили восемь дронов. Минобороны сообщает о девяти.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вечером 23 декабря в районе Миллерово силы ПВО сбили восемь беспилотников. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Ростовской области сбили 36 украинских беспилотников. До этого, 18 декабря, регион атаковали 10 ракет ATACMS и Storm Shadow.