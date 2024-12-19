Минобороны РФ: средства ПВО сбили 84 беспилотника ВСУ над Россией ночью
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Ночью украинские войска вновь попытались устроить массированную атаку беспилотниками по территории России. Удар удалось отразить, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Средства ПВО вывели из строя 84 украинских беспилотника. 36 дронов «приземлили» над Ростовской, 21 — над Брянской областями.
14 беспилотников ликвидировали под Белгородом. 6 дронов уничтожили в Воронежской, по 3 — в Курской, Тамбовской областях. Еще 1 — над Краснодарским краем.
Ранее ВСУ устроили массированный налет дронов на Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО вывели из строя 21 беспилотник противника самолетного типа.