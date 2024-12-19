Минобороны РФ: средства ПВО сбили 84 беспилотника ВСУ над Россией ночью

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Средства ПВО вывели из строя 84 украинских беспилотника. 36 дронов «приземлили» над Ростовской, 21 — над Брянской областями.

14 беспилотников ликвидировали под Белгородом. 6 дронов уничтожили в Воронежской, по 3 — в Курской, Тамбовской областях. Еще 1 — над Краснодарским краем.

Ранее ВСУ устроили массированный налет дронов на Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО вывели из строя 21 беспилотник противника самолетного типа.