Ночью ВСУ устроили массированный налет дронов на Брянскую область
Богомаз: ночью ВС РФ сбили 21 украинский беспилотник над Брянской областью
Ночью украинские войска устроили массированную атаку беспилотников по Брянской области. Был запущен не один десяток дронов, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Ночью российские средства ПВО перехватили в небе 21 беспилотник ВСУ самолетного типа. Никто не пострадал.
Сотрудники экстренных служб региона выехали на места.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ повредили два дома и шесть автомобилей в Белгородской области. На одном участке выбиты окна.