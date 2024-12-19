Ночью ВСУ устроили массированный налет дронов на Брянскую область

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Ночью украинские войска устроили массированную атаку беспилотников по Брянской области. Был запущен не один десяток дронов, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Ночью российские средства ПВО перехватили в небе 21 беспилотник ВСУ самолетного типа. Никто не пострадал.

Сотрудники экстренных служб региона выехали на места.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ повредили два дома и шесть автомобилей в Белгородской области. На одном участке выбиты окна.