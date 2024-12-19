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Беспилотники ВСУ повредили два дома и шесть машин в Белгородской области

Украинские беспилотники повредили два дома и шесть машин в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В одном жилом доме выбиты окна и поврежден забор, отметил он.

Кроме того, в результате детонации беспилотника повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Таганроге сбили шесть украинских беспилотников и еще один — в Батайске.