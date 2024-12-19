Беспилотники ВСУ повредили два дома и шесть машин в Белгородской области
Украинские беспилотники повредили два дома и шесть машин в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В одном жилом доме выбиты окна и поврежден забор, отметил он.
Кроме того, в результате детонации беспилотника повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Таганроге сбили шесть украинских беспилотников и еще один — в Батайске.