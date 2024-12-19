В Ростовской области сбили семь украинских беспилотников

В Таганроге сбили шесть украинских беспилотников и еще один — в Батайске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

«Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в т. ч. шесть — в Таганроге и один — в Батайске», — отметил он.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее расчет БПЛА крымских десантников ликвидировал американский танк Abrams в районе Новоивановки в Курской области двумя проводными дронами.