МО: Ростовскую область обстреляли баллистическими ракетами, одну из них не сбили

18 декабря украинские войска обстреляли комбинат Каменский в Ростовской области, применив 6 американских баллистических ракет ATACMS и 4 англо-французские Storm Shadow. Силы ПРО сбили 9 ракет, одна из них отклонилась от цели и при падении повредила постройку у предприятия, сообщила пресс-служба Минобороны.

Противоракетный бой вели зенитные ракетные комплексы С-400, «Бук-М3» и ЗРПК «Панцирь». Боевые расчеты сбили все выпущенные ATACMS и три Storm Shadow, однако одну англо-французскую ракету уничтожить не удалось. Она была отклонена от цели.

В результате упавшая ракета Storm Shadow повредила техническое здание, находящее на территории Каменского.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — заявило российское оборонное ведомство.

Информации о пострадавших в результате атаки Минобороны не приводит.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что при ракетном обстреле региона 18 декабря были повреждены частные дома. Во дворе одного из домовладений также нашли фрагмент ракеты, выпущенной с Украины. Глава Ростовской области заявлял, что, предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.