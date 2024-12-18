10 ракет сбили в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале заявил, что российские системы ПВО сбили 10 ракет, атаковавших регион. В результате падения осколков боеприпасов пострадали дома, в одном из них вспыхнул пожар.

По словам главы региона, осколки упали в Каменском районе. В результате загорелся частный дом на улице Первомайская в хуторе Малая Каменка.

Осколки также повредили окна дома на улице Речная. Один из фрагментов сбитой ракеты нашли во дворе домовладения на улице Карла Маркса. На месте выставили оцепление.

«По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет», — написал губернатор.

Сведения о причиненных разрушениях уточняются, добавил Слюсарь.

Ранее губернатор Ростовской области заявлял, что при ракетной атаке на регион ПВО сбила три из четырех ракет в районе Каменска. Одна из ракет попала в хозпостройку.