сегодня в 09:43

В Таганроге ввели режим ЧС в границах поврежденных домов после удара ВСУ

Администрация Таганрога приняла решение ввести режим ЧС в границах домов, учреждений и предприятий, поврежденных в результате атаки дронов ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале .

Сейчас специалисты ликвидируют последствия ночной массированной атаки.

Режим функционирования ЧС введен с 29 марта с 22:00 мск. Он действует в границах пострадавших объектов.

Почти 40 домов получило повреждения в Таганроге из-за атаки БПЛА. Атакованы три предприятия. Один человек погиб, еще восемь получили ранения.

