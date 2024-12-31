В Севастополе отразили атаку надводных беспилотников ВСУ
Российские военные отразили попытку атаки украинских надводных беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Военные отражают атаку укронацистов. се городские службы работают в усиленном режиме», — отметил он.
По предварительной информации, сбито несколько воздушных целей в воздухе над морем, удалось уничтожить один безэкипажный катер.
Ранее силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря.