Над акваторией Черного моря уничтожили два украинских беспилотника

Силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря», — отметил он.

Также губернатор призвал сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Ранее российские военные силы провели масштабную операцию, в ходе которой было атаковано 143 различных объекта в зоне проведения СВО. За сутки бойцы ВС РФ сбили 4 ракеты американской системы HIMARS.