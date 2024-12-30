Российские военные силы провели масштабную операцию, в ходе которой было атаковано 143 различных объекта в зоне проведения СВО. За сутки бойцы ВС РФ сбили 4 ракеты американской системы HIMARS, сообщает Минобороны РФ .

Удары в 143 районах СВО наносились с использованием разнообразных средств поражения, включая авиацию, БПЛА и артиллерийские системы. Основными целями стали энергетические объекты, питающие оборонные предприятия, военные аэродромы с их инфраструктурой, склады и командные пункты. Также были атакованы места дислокации личного состава и техники ВСУ, позиции, с которых осуществлялись запуски беспилотников.

В ходе оборонительных действий силы ПВО успешно перехватили и уничтожили значительное количество воздушных целей: 65 беспилотных летательных аппаратов противника и 4 ракеты американской системы HIMARS.

За время проведения СВО силами российской армии выведено из строя внушительное количество вражеской техники. В частности, уничтожено более 38 тысяч БПЛА и порядка 20 тысяч артиллерийских систем разного калибра. Противник также потерял свыше 29 тысяч единиц спецтехники и около 20 тысяч бронемашин, включая танки. Существенный урон нанесен воздушным силам — ликвидировано 650 самолетов и 283 вертолета. Кроме того, выведено из строя 590 комплексов ПВО и 1504 установки РСЗО.