В Саранске произошла серия взрывов
Shot: жители Саранска сообщили о работе ПВО
В столице Мордовии Саранске ночью в субботу раздалось не менее шести мощных хлопков, сообщает Telegram-кfнал Shot.
Взрывы разбудили жителей района Светотехстрой.
По предварительным данным, яркие вспышки в небе и последующие взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны.
Очевидцы в разных районах Саранска сообщают о срабатывании автомобильных сигнализаций и необычной активности в небе.
Местные власти пока не прокомментировали ситуацию, но в соцсетях активно обсуждается версия о возможной атаке беспилотников.
Ранее дроны ВСУ атаковали Донецк.