В Саранске произошла серия взрывов

В столице Мордовии Саранске ночью в субботу раздалось не менее шести мощных хлопков, сообщает Telegram-кfнал Shot .

Взрывы разбудили жителей района Светотехстрой.

По предварительным данным, яркие вспышки в небе и последующие взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Очевидцы в разных районах Саранска сообщают о срабатывании автомобильных сигнализаций и необычной активности в небе.

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию, но в соцсетях активно обсуждается версия о возможной атаке беспилотников.

Ранее дроны ВСУ атаковали Донецк.