Донецк пережил одну из самых массовых атак дронов ВСУ
Десятки украинских дронов атаковали Донецк
Жители Донецка сообщают о десятках взрывов и интенсивной работе ПВО, пишет Telegram-канал Shot.
Атака началась около часа ночи и продолжалась несколько часов.
По данным источников, воздушные цели сбивали над центром города, в районе «Донбасс Арены», а также в Макеевке и Горловке.
Очевидцы находят обломки дронов на улицах, а в соцсетях появляются кадры работы систем противовоздушной обороны.
Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.