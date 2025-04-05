Донецк пережил одну из самых массовых атак дронов ВСУ

Жители Донецка сообщают о десятках взрывов и интенсивной работе ПВО, пишет Telegram-канал Shot .

Атака началась около часа ночи и продолжалась несколько часов.

По данным источников, воздушные цели сбивали над центром города, в районе «Донбасс Арены», а также в Макеевке и Горловке.

Очевидцы находят обломки дронов на улицах, а в соцсетях появляются кадры работы систем противовоздушной обороны.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.