В Рузском округе вручили Ордена мужества родственникам погибших героев СВО

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев и военный комиссар по Можайскому и Рузскому округам Руслан Меладзе вручили Ордена мужества родным погибших участников специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта высокая государственная награда символизирует благодарность и признание заслуг героев, чьи жизни стали примером самоотверженности и преданности Отечеству.

Александр Горбылев выразил искреннюю признательность семьям погибших воинов, подчеркнув значимость их вклада в защиту интересов страны. Каждый награжденный орденом заслужил уважение и вечную память потомков своим отважным служением родине.

Родственники погибших получили знаки отличия, олицетворяющие храбрость и стойкость защитников отечества. Орден Мужества стал символом признания героизма и высочайшего морального духа, проявленного участниками боевых действий.

Эта церемония стала важным событием, укрепляющим связь поколений и воспитывающим чувство долга и ответственности среди молодежи. Память о героях должна сохраняться в сердцах соотечественников, вдохновляя будущих защитников на службу интересам и безопасности страны.

«Мы навсегда останемся благодарны каждому герою, отдавшему жизнь за мир и свободу нашей Родины! Вечная слава и светлая память погибшим героям! Их подвиги будут жить вечно в сердцах россиян,» — сказал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.