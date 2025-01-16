В РПЦ назвали неожиданную причину обстрелов России

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев утверждает, что россияне сами виноваты в том, что Украина обстреливает российскую территорию. По его мнению, аборты «превратили нас в развратников и убийц», и пока совершаются аборты, «мы не имеем права требовать счастье». Видео проповеди священника опубликовано в его Дзен-канале .

Ткачев также уверен, что вооруженные конфликты происходят из-за онанистов, которые самоудовлетворяются вместо половой связи с женами. Если «семя льется куда попало», то «будет литься кровь», полагает протоиерей.

Он также заявил, что «Господь наказывает нас» из-за абортов. Именно из-за «убийства невинных» российскую территорию обстреливают западными ракетами, убежден Ткачев.

«До тех пор, пока это (аборты — ред.) не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими HIMARS или SCALP (англо-французская ракета, ее также называют Storm Shadow — ред.), которые летают по нашим годам», — утверждает священнослужитель.

Ткачев призвал россиян «переоценить свою жизнь» и покаяться, потому что «мир приходит к покаявшемуся человеку».