Священник Ткачев нашел причину всех войн мира

Священник Ткачев заявил, что причина всех война мира - онанисты

Военные конфликты в мире возникают из-за онанистов, которые мастурбируют вместо интима с женами, заявил священник Андрей Ткачев, сообщает Telegram-канал «Лента дня» .

Мужчина убежден, что «если семя льется куда попало», то «будет литься кровь». Именно этим он объяснил возникновение военных конфликтов в мире.

Священник считает, что единственное место, куда должно «литься мужское семя», — это «лоно его жены». Однако, как уточнил Ткачев, многие мужчины предпочитают «заниматься развратом» и мастурбировать.

Священник уверен, что это ведет к повсеместному кровопролитию. Он считает, что из-за разврата по российским городам прилетают «хаймарсы и скальпы». Также Ткачев призвал покаяться.

Ранее священник Павел Островский рассказал, грех ли нежелание женщины заводить ребенка. Он отметил, что желание продолжить род часто возникает в зависимости от действий супруга и других факторов.